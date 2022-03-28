Лавров: у России и Украины есть шансы договориться

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Шансы договориться у России и Украины есть, так как западные партнёры начинают понимать свои грубые многолетние ошибки, о которых вслух они «едва ли скажут», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.
Лавров: у России и Украины есть шансы договориться
  • РИА Новости

«Так что я всё-таки вижу, что шансы на договорённость есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнёров, оно сейчас присутствует, хотя по понятным причинам об этом вслух они едва ли скажут», — сказал глава МИД.

Также Лавров отметил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, однако считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены.

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