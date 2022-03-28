Лавров заявил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Путин многократно комментировал эту тему (встречу с Зеленским. — RT)... Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены», — сказал Лавров в ходе интервью сербским СМИ.

Лавров добавил, что «конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем».

«Просто встретиться и обменяться: «Вот, что ты думаешь, что я думаю?» — это сейчас просто будет контрпродуктивно», — сказал министр.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утверждён текст договора между двумя странами.