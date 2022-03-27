Депутат Ананских прокомментировал заявление Борреля об отказе от российского газа за два года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Европа сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.

«Это нереально совершенно», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что, по его мнению, европейские политики должны думать о населении и о цене поставок газа.

«Самый дешевый газ — из России. Он дешевле на 30—40%, чем любой другой. Давайте будем надеяться, что европейские политики всё таки являются политиками и будут думать о своих гражданах», — заключил собеседник RT.

Ранее Боррель заявил, что Европа откажется от российского газа в течение двух лет.

Он также отметил, что государства ЕС «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его».