Финская VR Transpoint приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией

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Финская компания VR Transpoint с 27 марта приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией.
Финская VR Transpoint приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте компании.

«Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией более невозможно из-за санкций, наложенных на ОАО «РЖД». VR Group обязана соблюдать санкции, введённые западными странами», — заявил старший вице-президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

Ранее финский строительный концерн SRV заявил, что сворачивает свой бизнес в России.

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что уход иностранных компаний из России «обоюдоостро невыгоден никому».

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