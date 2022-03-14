Силуанов заявил, что уход иностранных компаний из России «обоюдоостро не выгоден никому»
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«Конечно, уход этих компаний с нашего рынка обоюдоостро невыгоден никому и ударяет по иностранным компаниям. И, конечно, сказывается и на работе нашей экономики. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы компании продолжали работать, и многие компании так и делают», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о согласовании российской и катарской сторонами шагов для поддержания товарооборота.