Лавров заявил о согласовании Россией и Катаром шагов для поддержания товарооборота

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о согласовании российской и катарской сторонами шагов для поддержания товарооборота.

«Согласовали дополнительные шаги, которые будем предпринимать и для поддержания положительной динамики товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что рост товарооборота между Москвой и Индонезией в 2021 году составил 20,1% и превысил $546 млн.