Лавров заявил о согласовании Россией и Катаром шагов для поддержания товарооборота

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о согласовании российской и катарской сторонами шагов для поддержания товарооборота.
Лавров заявил о согласовании Россией и Катаром шагов для поддержания товарооборота
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«Согласовали дополнительные шаги, которые будем предпринимать и для поддержания положительной динамики товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что рост товарооборота между Москвой и Индонезией в 2021 году составил 20,1% и превысил $546 млн.

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