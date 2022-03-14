Товарооборот между Москвой и Индонезией превысил $546 млн в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что рост товарооборота между Москвой и Индонезией в 2021 году составил 20,1% и превысил $546 млн.

Об этом сообщает НСН.

«В общем товарообороте Российской Федерации с Индонезией доля Москвы в прошлом году достигла 17%. По этому показателю столица уступает только Краснодарскому краю», — отметил заммэра.

Наряду с этим стало известно, что власти Камчатки разработали первый пакет региональных мер поддержки бизнеса. Льготы для местных предпринимателей начнут действовать задним числом — с 1 января 2022 года, сообщает ИА REGNUM.

Отмечается, что в пакет мер входят пониженные ставки по упрощённой и патентной системам налогообложения и прочее.

Кроме того, власти разработали отдельный пакет по субсидиям малому и среднему бизнесу.

Ранее основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов выразил мнение, что российские компании готовы быстро занять места иностранных сетей на рынке общепита.