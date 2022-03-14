Финский концерн SRV объявил о сворачивании своего бизнеса в России

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Финский строительный концерн SRV заявил, что сворачивает свой бизнес в России.
Финский концерн SRV объявил о сворачивании своего бизнеса в России
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«У SRV больше нет строительного бизнеса в России», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что целью компании является продажа долей в торговых центрах и прекращение закупки российских строительных материалов.

В России SRV реализовал такие проекты, как ТРЦ «Жемчужная Плаза» и «Охта Молл» в Санкт-Петербурге, 4Daily в Мытищах.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что уход иностранных компаний из России «обоюдоостро не выгоден никому».

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