Посла России в Праге Змеевского вызвали в чешский МИД

Короткая ссылка
В МИД Чехии вызвали российского посла Александра Змеевского, сообщает пресс-служба чешского внешнеполитического ведомтсва.

«Заместитель министра Мартин Смолек вызвал посла России в знак протеста против провокаций России касательно дипломатического персонала посольства Чехии в Москве», — сообщается в Twitter-аккаунте чешского дипведомства.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство готовит запросы в семь стран, в том числе в Чехию, где произошли нападения на российские посольства и консульства.

До этого посольство России в Чехии сообщили, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить