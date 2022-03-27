Посла России в Праге Змеевского вызвали в чешский МИД

В МИД Чехии вызвали российского посла Александра Змеевского, сообщает пресс-служба чешского внешнеполитического ведомтсва.

«Заместитель министра Мартин Смолек вызвал посла России в знак протеста против провокаций России касательно дипломатического персонала посольства Чехии в Москве», — сообщается в Twitter-аккаунте чешского дипведомства.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство готовит запросы в семь стран, в том числе в Чехию, где произошли нападения на российские посольства и консульства.

До этого посольство России в Чехии сообщили, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.