Захарова прокомментировала слова Борреля про «подталкивание» России к Китаю

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что действия Запада могут «подтолкнуть» Россию к сотрудничеству с Китаем.

«Я бы балансировку колёс им не доверила, а не то что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Боррель во время форума в Дохе предостерёг от «подталкивания» России к Китаю, которое может привести к российско-китайскому союзу в результате давления Запада.

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Европа не уполномочена указывать России или Китаю, как и когда им сотрудничать.