Посол Андреев: Россию могут вынудить закрыть посольство в Варшаве

Россию могут вынудить закрыть своё посольство в Варшаве. Об этом в эфире программы «Соловьёв Live» заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдёт. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придётся и полякам закрыть своё посольство в Москве», — цитирует Андреева РИА Новости.

По его словам, польская сторона не выдвинула реальных обвинений в отношении объявленных персонами нон грата российских дипломатов.

«Хотя их обвинили в деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чём противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено, просто туманные размышления», — отметил Андреев.

Ранее Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.

В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны.