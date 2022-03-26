Посол Андреев: Россию могут вынудить закрыть посольство в Варшаве

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Россию могут вынудить закрыть своё посольство в Варшаве. Об этом в эфире программы «Соловьёв Live» заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.
Посол Андреев: Россию могут вынудить закрыть посольство в Варшаве
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«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдёт. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придётся и полякам закрыть своё посольство в Москве», — цитирует Андреева РИА Новости.

По его словам, польская сторона не выдвинула реальных обвинений в отношении объявленных персонами нон грата российских дипломатов.

«Хотя их обвинили в деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чём противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено, просто туманные размышления», — отметил Андреев.

Ранее Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.

В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны.

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