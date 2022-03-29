В США заявили о «вызовах» со стороны России и Китая в Западном полушарии

В подкомитете по вопросам новых угроз и возможностей сената США прошло слушание, в ходе которого обсуждались проблемы в сфере безопасности в Западном полушарии. По мнению выступавших на заседании представителей Пентагона, к числу факторов нестабильности в этом регионе можно отнести деятельность России и Китая. С докладом спикеров по рассматриваемой проблеме ознакомился RT.

На слушания были приглашены помощник главы Пентагона Мелисса Далтон, зампомощника министра обороны Джеймс Сайнз и бригадный генерал Фрэнк Брэдфилд, представляющий Объединённый комитет начальников штабов.

Выступая с докладом, они отметили, что американское военное ведомство стремится поддерживать крепкие отношения в сфере обороны со своими ключевыми партнёрами в Западном полушарии: Канадой, Мексикой, рядом стран Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.

По словам спикеров, сотрудничество в сфере безопасности — крайне важный инструмент для поддержания этих отношений, поскольку Россия и Китай «по-прежнему расширяют своё влияние» в регионе и «активно стремятся конкурировать» с США по многим направлениям.

«Россия продолжает способствовать нестабильности в полушарии с помощью дезинформации и предоставления дипломатической, разведывательной, финансовой и военной поддержки авторитарным режимам», — объяснили спикеры, не исключив, что Россия может расширить эту деятельность в ответ на «меры реагирования», принятые США в связи со спецоперацией на Украине.

В свою очередь, Китай продолжает расширять дипломатические, технологические, информационные, военные и экономические стимулы для привлечения американских партнёров, заявили представители Пентагона. «Мы обеспокоены тем, что за предложениями КНР о военном сотрудничестве, научном обмене и помощи в области информационных технологий стоят неблаговидные цели», — отметили спикеры.

Ранее американская компания Mission Support and Test Services, работающая по контракту с Национальным управлением по ядерной безопасности, объявила о поиске специалистов, готовых оказать ей содействие в борьбе с «влиянием» России и Китая в ряде регионов мира.