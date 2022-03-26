Глава МИД Британии Трасс: Лондон консультирует Украину в переговорном процессе с Россией

Глава британского МИД Лиз Трасс в интервью The Daily Telegraph сообщила, что Лондон консультирует Украину в переговорном процессе с Россией.

«Я не думаю, что они (Россия. — RT) серьёзно (заинтересованы в переговорах) в настоящее время. Вот почему я говорю, что нам нужно проявить жёсткость, чтобы добиться мира. Нам необходимо удвоить санкции. Нам необходимо вдвое увеличить поставки вооружения на Украину. Но когда придёт время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в заключении сделки, которая заработает», — заявила Трасс.

По её словам, Лондон создал «специальное переговорное подразделение для оказания помощи Украине».

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва на переговорах с Киевом настаивает на комплексном договоре с учётом жизненно важных для России позиций.

По словам Мединского, Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, но по основным политическим «фактически топчутся на месте».