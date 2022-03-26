Турция вводит запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Чёрного моря

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Минсельхоз Турции сообщил, что власти страны решили ввести запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в Босфоре.
Турция вводит запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Чёрного моря
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«Для безопасности жизни и имущества наших рыбаков и нашего народа с сегодняшнего дня до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Чёрного моря между Богарией и Кефкеном», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны Турции подтвердили обнаружение мины в Босфорском проливе. Она была обезврежена.

В настоящий момент движение судов в Босфорском проливе возобновлено.

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