Турция вводит запрет на рыбную ловлю ночью в части акватории Чёрного моря

Минсельхоз Турции сообщил, что власти страны решили ввести запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в Босфоре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«Для безопасности жизни и имущества наших рыбаков и нашего народа с сегодняшнего дня до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Чёрного моря между Богарией и Кефкеном», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны Турции подтвердили обнаружение мины в Босфорском проливе. Она была обезврежена.

В настоящий момент движение судов в Босфорском проливе возобновлено.