Движение судов в Босфорском проливе возобновлено

Босфорский пролив, ранее закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении похожего на мину предмета, вновь открыт.

Об этом сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.

Как стало известно ранее, Минобороны Турции приняло меры по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, который «похож на мину».

19 марта ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.