Движение судов в Босфорском проливе возобновлено
- AP
Об этом сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.
Как стало известно ранее, Минобороны Турции приняло меры по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, который «похож на мину».
19 марта ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.