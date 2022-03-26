МИД: Россия не уходит от диалога с США по теме диппредставительств
- РИА Новости
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения», — говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
По её словам, встречное движение со стороны США «не просматривается».
Она добавила, что Вашингтон делает всё для осложнения функционирования российских загранучреждений в США.
Ранее российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
До этого посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон не намеревается закрывать американское посольство в Москве.