Представитель ЕС посетит Тегеран для переговоров по восстановлению ядерной сделки
«Отправляюсь в Иран завтра для переговоров с Багери Кяни. Работаем над преодолением последних пробелов венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий. Мы должны завершить эти переговоры», — написал он в Twitter.
Глава МИД России Сергей Лавров 15 марта заявил, что переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана вышли на финишную прямую.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, на данный момент идёт «точечная дошлифовка» текста договорённости о перезапуске СВПД.