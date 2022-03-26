Представитель ЕС посетит Тегеран для переговоров по восстановлению ядерной сделки

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Высокопоставленный представитель европейской внешнеполитической службы Энрике Мора заявил о планах нанести визит в Тегеран для обсуждения восстановления иранской ядерной сделки.

«Отправляюсь в Иран завтра для переговоров с Багери Кяни. Работаем над преодолением последних пробелов венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий. Мы должны завершить эти переговоры», — написал он в Twitter

Глава МИД России Сергей Лавров 15 марта заявил, что переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана  вышли на финишную прямую.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, на данный момент идёт «точечная дошлифовка» текста договорённости о перезапуске СВПД.

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