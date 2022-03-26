CNN: в Telegram согласились сотрудничать с властями Бразилии в борьбе с фейками
Как сообщает CNN Brasil, компания основателя российского мессенджера Павла Дурова подписала документ о присоединении к постоянной программе по борьбе с дезинформацией о выборах в стране.
Ранее руководству мессенджера Telegram предоставили сутки для исполнения установленных требований бразильских властей во избежание блокировки.
Глава Минюста страны Андерсон Торрес поручил ведомству изучить возможные решения по восстановлению доступа граждан к мессенджеру на территории государства.
21 марта стало известно, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес отозвал решение о блокировке Telegram на территории государства.