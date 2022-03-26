CNN: в Telegram согласились сотрудничать с властями Бразилии в борьбе с фейками

Администрация мессенджера Telegram дала согласие на сотрудничество с Высшим избирательным судом (ВИС) Бразилии в борьбе с распространением фейковых новостей.

Как сообщает CNN Brasil, компания основателя российского мессенджера Павла Дурова подписала документ о присоединении к постоянной программе по борьбе с дезинформацией о выборах в стране.

Ранее руководству мессенджера Telegram предоставили сутки для исполнения установленных требований бразильских властей во избежание блокировки.

Глава Минюста страны Андерсон Торрес поручил ведомству изучить возможные решения по восстановлению доступа граждан к мессенджеру на территории государства.

21 марта стало известно, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес отозвал решение о блокировке Telegram на территории государства.