В Минюсте Бразилии изучат решения по восстановлению доступа к Telegram

Глава Минюста Бразилии Андерсон Торрес поручил ведомству изучить возможные решения по восстановлению доступа граждан к мессенджеру Telegram на территории государства.

«Миллионы бразильцев пострадали от... решения. Я уже поручил различным отделам министерства юстиции, чтобы они немедленно изучили решения для восстановления права на использование соцсети», — написал он в Twitter.

Как сообщил ранее телеканал G1, судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции.

Основатель Telegram Павел Дуров попросил не блокировать мессенджер на территории Бразилии, сославшись на ошибку с отправкой рабочих писем.