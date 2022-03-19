Дуров попросил не блокировать Telegram в Бразилии

Основатель Telegram Павел Дуров попросил не блокировать мессенджер на территории Бразилии, сославшись на ошибку с отправкой рабочих писем.

По его словам, проблема заключается в обмене письмами между корпоративной почтой и Верховным судом Бразилии.

«От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии за нашу халатность. Мы определённо могли бы сделать работу лучше. Мы выполнили более раннее решение суда в конце февраля... К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что команда нашла письмо от суда и отправила в инстанцию ещё один отчёт. Вместе с этим Дуров попросил рассмотреть возможность отсрочки решения по блокировке мессенджера на несколько дней.

«Я прошу суд рассмотреть возможность отсрочки своего решения на несколько дней по своему усмотрению, чтобы позволить нам исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии и создав рамки для реагирования на будущие насущные проблемы, подобные этой, в ускоренном порядке», — сообщил основатель Telegram.

Как сообщил ранее телеканал G1, судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции.

В феврале Дуров исключил приостановку работы мессенджера в России и на Украине после просьб пользователей.