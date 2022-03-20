Суд Бразилии дал Telegram сутки для избежания блокировки

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Верховный суд Бразилии объявил, что руководство мессенджера Telegram должно в течение суток исполнить установленные требования: назначить официального представителя Telegram в Бразилии и сообщить властям о принятых мерах борьбы с фейками.

Об этом сообщает телеканал Globo.

Как сообщил ранее телеканал G1, судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции.

Основатель Telegram Павел Дуров попросил не блокировать мессенджер на территории Бразилии, сославшись на ошибку с отправкой рабочих писем.

В свою очередь, глава Минюста Бразилии Андерсон Торрес поручил ведомству изучить возможные решения по восстановлению доступа граждан к Telegram на территории государства.

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