В Бразилии предложили посредничество в переговорах между Россией и Украиной

Глава МИД Бразилии Карлос Франса предложил посредничество государства и роль фасилитатора в российско-украинских переговорах.

«Я не знаю, сможем ли мы добиться мира... Но, безусловно, Бразилия, исходя из нацеленной на мир и консенсус позиции в ООН, действительно может быть посредником в этом диалоге», — сказал он в интервью CNN Brasil.

Бразильский дипломат также отметил, что в рамках недавнего диалога с госсекретарём США Энтони Блинкеном выразил озабоченность избирательностью вводимых против России санкций. Франса подчеркнул, что под удар попадают партнёры Москвы по всему миру.

Швейцарский президент Иньяцио Кассис ранее также сообщил о готовности выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании на Украине либо принять в стране переговоры.

До этого Анкара инициировала проведение трёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России и Украины.