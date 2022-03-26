Париж инициировал новые санкции против КНДР в киберсфере

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер предложил обновить санкции против КНДР, в том числе, в киберсфере.

«КНДР находит пути для финансирования своих программ вооружений. Следовательно, нам нужно обновить санкционный режим и включить в него новые сферы, как например киберсферу, которая позволяет КНДР получать доступ к информации и сотням миллионов евро», — цитирует его выступление на заседании СБ ООН РИА Новости.

Ранее США объявили о санкциях против российских и северокорейских компаний за якобы передачу материалов для ракетной программы КНДР.

Зампостпреда России на заседании СБ ООН Анна Евстигнеева заявила, что наращивание рестрикций против Северной Кореи угрожает гражданам КНДР недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями.