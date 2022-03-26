Зампостпреда России обратила внимание ООН на последствия санкций против КНДР

Наращивание санкций против Северной Кореи угрожает гражданам КНДР недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями, заявила зампостпреда России на заседании СБ ООН Анна Евстигнеева.

«Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещённых ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями», — цитирует её РИА Новости.

Ранее США объявили о санкциях против российских и северокорейских компаний за якобы передачу материалов для ракетной программы КНДР.

В МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове на фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты.