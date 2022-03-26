Постпред США в ООН: Австралия не намерена обрести ядерное оружие в рамках AUKUS

Австралия в рамках AUKUS не планирует приобретать ядерное оружие, заявила в рамках заседания СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд.

«Инициатива AUKUS подразумевает предоставление Австралии атомных субмарин, оснащенных обычными вооружениями. Она не включает субмарин, оснащённых ядерным оружием», — цитирует её РИА Новости.

По словам американского постпреда, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не налагает запретов на военно-морские атомные силовые установки.

«Австралия не стремится и не будет стремиться обрести ядерное оружие», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

В сентябре 2021 года Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Россия и Китай выпустили совместное заявление, что страны всерьёз обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией «трёхстороннего партнёрства» AUKUS, такие действия усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают риски ядерного распространения.