Макрон заявил о противоречии требования России об оплате газа в рублях подписанным контрактам
- AP
«Российский газ должен быть оплачен в валюте, согласованной в контрактах», — передаёт ТАСС его заявление.
Макрон пояснил, что «речь идёт о евро».
Ранее в Минфине заявили, что перевод расчётов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи.
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.