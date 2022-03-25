Макрон заявил о противоречии требования России об оплате газа в рублях подписанным контрактам

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что требование об оплате российского газа в рублях не соответствует условиям подписанных ранее контрактов.

«Российский газ должен быть оплачен в валюте, согласованной в контрактах», — передаёт ТАСС его заявление.

Макрон пояснил, что «речь идёт о евро».

Ранее в Минфине заявили, что перевод расчётов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.