УВКПЧ ООН прокомментировало запрет ряда политических партий на Украине

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл отреагировала на запрет деятельности некоторых партий на Украине.

Она сообщила, что на период действия военного положения правительство Украины ввело меры, отступающие от ряда прав человека, установленных международным пактом о политических и гражданских правах.

«Правительство Украины должно обеспечить, чтобы такое приостановление обязательств было необходимым и соразмерным с остротой ситуации, а также недискриминационным», — сказала Тросселл в беседе с РИА Новости.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Киева приостановить в стране работу некоторых украинских оппозиционных партий.