УВКПЧ ООН прокомментировало запрет ряда политических партий на Украине

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл отреагировала на запрет деятельности некоторых партий на Украине.
УВКПЧ ООН прокомментировало запрет ряда политических партий на Украине
  • РИА Новости

Она сообщила, что на период действия военного положения правительство Украины ввело меры, отступающие от ряда прав человека, установленных международным пактом о политических и гражданских правах.

«Правительство Украины должно обеспечить, чтобы такое приостановление обязательств было необходимым и соразмерным с остротой ситуации, а также недискриминационным», — сказала Тросселл в беседе с РИА Новости.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Киева приостановить в стране работу некоторых украинских оппозиционных партий.

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