УВКПЧ ООН прокомментировало запрет ряда политических партий на Украине
- РИА Новости
Она сообщила, что на период действия военного положения правительство Украины ввело меры, отступающие от ряда прав человека, установленных международным пактом о политических и гражданских правах.
«Правительство Украины должно обеспечить, чтобы такое приостановление обязательств было необходимым и соразмерным с остротой ситуации, а также недискриминационным», — сказала Тросселл в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Киева приостановить в стране работу некоторых украинских оппозиционных партий.