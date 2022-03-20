Медведев высказался о решении Киева остановить деятельность ряда украинских партий
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
Как отметил с иронией Медведев в своём Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский «наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия».
«Самый демократический президент современной Украины сделал ещё один шаг навстречу западным идеалам демократии», — констатировал он.
Медведев пояснил, что решением Совета по нацобороне и безопасности Зеленский «полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий на территории Украины».
Ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране.