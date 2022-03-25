Лавров: России объявили гибридную тотальную войну

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России объявили гибридную тотальную войну.
Лавров: России объявили гибридную тотальную войну
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Об этом он сказал на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией. И цели не скрываются: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал целью санкций Запада ухудшить жизнь миллионов людей.

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