ФРГ планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России

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Власти Германии намерены к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России.
ФРГ планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России
  • РИА Новости

Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

«Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%», — говорится в документе. 

При этом указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.

«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», — отмечается в письме.

Ранее в ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT назвал действия Германии «выстрелом себе в ногу».

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