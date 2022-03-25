Медведев назвал глупым расчёт Запада повлиять на власть в России санкциями против бизнеса

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT назвал глупыми и дурацкими расчёты Запада повлиять на власть в России путём введения санкций в отношении российского бизнеса.

«Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак... Поэтому расчёты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — заявил РИА Новости Медведев.

Он отметил, что вводимые Западом рестриктивные меры только сплачивают людей, и «в этом слабое место этих дурацких санкций».

10 марта власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.

Решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия по стране.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.

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