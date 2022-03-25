США и ЕС договорились не допускать использование Россией цифровых валют для обхода санкций

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Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились не допускать использование Россией цифровых валют для уклонения от санкций.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам переговоров.

«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций», — сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что Байден и фон дер Ляйен обсудили готовность ввести дополнительные санкции в отношении России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности стран G7 вводить новые санкции против России.

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