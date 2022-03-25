Посольство России назвало нелепым жестом санкции Канады против членов Совфеда России

Посольство России в Оттаве назвало нелепым жестом решение канадских властей внести в санкционные списки 160 членов Совета Федерации России.

«Решение кабинета (премьер-министра Канады Джастина. — RT) Трюдо внести в санкционные списки членов Совета Федерации — это нелепый жест и демонстрация бессилия западной санкционной политики», — говорится в заявлении посольства в Twitter.

❗Trudeau’s cabinet decision to blacklist members of the Russian Federation Council is a ridiculous gesture and a demonstration of impotence of Western sanctions policy.



☝️Ukraine will be de-nazified and demilitarized.



#SanctionsNeverWorkpic.twitter.com/0rbfWyWVsu — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) March 24, 2022

Ранее стало известно, что власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России на фоне ситуации на Украине.

Канада также внесла в санкционные списки в отношении 15 должностных лиц России в связи с событиями на Украине.

Позднее МИД России объявил о введении рестрикций в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и более 300 граждан этой страны.