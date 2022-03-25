Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи
«Правительство Австралии ввело санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи», — говорится в заявлении на сайте МИД Австралии.
Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.
Власти Австралии также ввели санкции в отношении 11 банков и госучреждений России.