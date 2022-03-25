Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи

Власти Австралии ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи», — говорится в заявлении на сайте МИД Австралии.

Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Власти Австралии также ввели санкции в отношении 11 банков и госучреждений России.