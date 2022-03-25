Минфин США разрешил американским СМИ совершать денежные операции в Крыму, ДНР и ЛНР
Об этом сообщается в генеральной лицензии финансового ведомства.
«Американским СМИ, их сотрудникам и журналистам... разрешены денежные операции в Крыму, ДНР и ЛНР», — сказано в лицензии.
В числе разрешённых операций — выплата зарплаты сотрудникам СМИ, работающих в вышеуказанных регионах, аренда офисных помещений, покупка или аренда некоторых товаров и услуг, оплата телекоммуникационных средств и налогов, связанных с распространением информации, а также покупка оборудования для осуществления журналисткой деятельности.
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.