Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь стране
Стороны обсудили продолжающееся предоставление Киеву оборонительных вооружений поражающего действия, «включая помощь в размере $1 млрд на обеспечение безопасности, о которой объявил президент США Джо Байден.
Остин рассказал Резникову, что вооружения для Украины, о которых ранее сообщила американская администрация, поступают в регион.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что на текущей неделе США планируют начать поставки Украине в рамках пакета военной помощи в $800 млн.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил участников саммита НАТО о военной помощи «без ограничений».