Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь стране

Глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Они обсудили поставки военной помощи Киеву. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства США.

Стороны обсудили продолжающееся предоставление Киеву оборонительных вооружений поражающего действия, «включая помощь в размере $1 млрд на обеспечение безопасности, о которой объявил президент США Джо Байден.

Остин рассказал Резникову, что вооружения для Украины, о которых ранее сообщила американская администрация, поступают в регион.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что на текущей неделе США планируют начать поставки Украине в рамках пакета военной помощи в $800 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил участников саммита НАТО о военной помощи «без ограничений».