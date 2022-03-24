Джо Байден опасается «попыток Путина развалить НАТО»
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Его слова приводит РИА Новости.
«Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это ещё с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединёнными странами. Это не шутка, я говорю предельно серьёзно», — сказал Байден на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.
По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.