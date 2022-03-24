Джо Байден опасается «попыток Путина развалить НАТО»

Президент США Джо Байден утверждает, что российский лидер Владимир Путин пытается «развалить НАТО». По мнению американского политика, таковым было намерение Путина «с самого начала».

Его слова приводит РИА Новости.

«Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это ещё с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединёнными странами. Это не шутка, я говорю предельно серьёзно», — сказал Байден на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.