SZ: Nord Stream 2 AG готовится в ближайшие дни подать заявление о банкротстве

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерена в ближайшее время подать заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на исполнительного директора фирмы Маттиаса Варнига.

По его словам, «в ближайшие дни» Nord Stream 2 AG обратится в суд с соответствующим запросом.

Ранее немецкая дочерняя компания оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG — Gas for Europe GmbH — сообщила, что, вероятно, будет ликвидирована на фоне санкций Запада против России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже начала закупать газ в обход России.

В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не сможет избавиться от энергетической «зависимости от России» за несколько дней или месяцев.