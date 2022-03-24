SZ: Nord Stream 2 AG готовится в ближайшие дни подать заявление о банкротстве

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Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерена в ближайшее время подать заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на исполнительного директора фирмы Маттиаса Варнига.
SZ: Nord Stream 2 AG готовится в ближайшие дни подать заявление о банкротстве
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  • © picture alliance

По его словам, «в ближайшие дни» Nord Stream 2 AG обратится в суд с соответствующим запросом.

Ранее немецкая дочерняя компания оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG — Gas for Europe GmbH — сообщила, что, вероятно, будет ликвидирована на фоне санкций Запада против России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже начала закупать газ в обход России.

В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не сможет избавиться от энергетической «зависимости от России» за несколько дней или месяцев.

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