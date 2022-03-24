Депутат Морозов прокомментировал новые санкции США

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT новые санкции США против 328 депутатов Госдумы и российских оборонных предприятий.
Депутат Морозов прокомментировал новые санкции США
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это уже перестаёт работать, потому что мы перестаём понимать, какие ещё санкции не объявлены», — считает парламентарий.

По мнению собеседника RT, важно дождаться эффекта от санкций.

«Придётся считать последствия этих санкций. Это даже не наш вопрос. Мы понимаем, что нам жить в условиях санкций. Но надо понимать, что сегодня санкции объявлены не нам, а объявлены всему миру», — заключил Морозов.

Ранее Минфин США в ответ на операцию по защите Донбасса объявил о новых мерах против российских парламентариев и оборонных предприятий России.

Как заявили в американском ведомстве, под новые санкции подпали «десятки российских оборонных компаний» и 328 депутатов Государственной думы России.

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