Депутат Морозов прокомментировал новые санкции США

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT новые санкции США против 328 депутатов Госдумы и российских оборонных предприятий.

«Это уже перестаёт работать, потому что мы перестаём понимать, какие ещё санкции не объявлены», — считает парламентарий.

По мнению собеседника RT, важно дождаться эффекта от санкций.

«Придётся считать последствия этих санкций. Это даже не наш вопрос. Мы понимаем, что нам жить в условиях санкций. Но надо понимать, что сегодня санкции объявлены не нам, а объявлены всему миру», — заключил Морозов.

Ранее Минфин США в ответ на операцию по защите Донбасса объявил о новых мерах против российских парламентариев и оборонных предприятий России.

Как заявили в американском ведомстве, под новые санкции подпали «десятки российских оборонных компаний» и 328 депутатов Государственной думы России.