Депутат Морозов прокомментировал новые санкции США
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«Это уже перестаёт работать, потому что мы перестаём понимать, какие ещё санкции не объявлены», — считает парламентарий.
По мнению собеседника RT, важно дождаться эффекта от санкций.
«Придётся считать последствия этих санкций. Это даже не наш вопрос. Мы понимаем, что нам жить в условиях санкций. Но надо понимать, что сегодня санкции объявлены не нам, а объявлены всему миру», — заключил Морозов.
Ранее Минфин США в ответ на операцию по защите Донбасса объявил о новых мерах против российских парламентариев и оборонных предприятий России.
Как заявили в американском ведомстве, под новые санкции подпали «десятки российских оборонных компаний» и 328 депутатов Государственной думы России.