Россия высылает сотрудника посольства Черногории в качестве ответной меры
- globallookpress.com
«24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в России Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве», — сообщил российский МИД.
Эта мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.
4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата.
В МИД России пообещали ответить на решение Черногории.