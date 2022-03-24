Россия высылает сотрудника посольства Черногории в качестве ответной меры

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Россия объявила сотрудника посольства Черногории в Москве персоной нон грата в ответ на высылку российского дипломата.
Россия высылает сотрудника посольства Черногории в качестве ответной меры
  • globallookpress.com

«24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в России Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве», — сообщил российский МИД.

Эта мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.

4 марта Черногория объявила персоной нон грата  российского дипломата.

В МИД России пообещали ответить на решение Черногории.

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