Минфин США объявил о санкциях против корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
- Gettyimages.ru
- © Chip Somodevilla
Как утверждает пресс-служба Минфина, также меры вводятся против гендиректора «Тактического ракетного вооружения» Бориса Обносова.
В список попал и «Кронштадт» — частный разработчик и производитель оборудования, программного обеспечения и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности России.
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.