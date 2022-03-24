Минфин США объявил о санкциях против корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Минфин США объявил о санкциях против крупной российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Как утверждает пресс-служба Минфина, также меры вводятся против гендиректора «Тактического ракетного вооружения» Бориса Обносова.

В список попал и «Кронштадт» — частный разработчик и производитель оборудования, программного обеспечения и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности России.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.