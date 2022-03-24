Песков назвал вынужденными решения о высылке американских дипломатов из России
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«Для того чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются... вынужденными и ответными», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
23 марта сообщалось, что российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
В Госдепе подтвердили получение соответствующего перечня и отметили, что нормальное функционирование дипмиссий двух стран сейчас «важно как никогда».