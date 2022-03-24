Песков назвал вынужденными решения о высылке американских дипломатов из России

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В Кремле назвали условие для прекращения процедуры высылки американских дипломатов с территории России.
Песков назвал вынужденными решения о высылке американских дипломатов из России
  • © Пресс-служба администрации президента РФ

«Для того чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются... вынужденными и ответными», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 марта сообщалось, что российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В Госдепе подтвердили получение соответствующего перечня и отметили, что нормальное функционирование дипмиссий двух стран сейчас «важно как никогда».

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