Песков назвал вынужденными решения о высылке американских дипломатов из России

В Кремле назвали условие для прекращения процедуры высылки американских дипломатов с территории России.

«Для того чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются... вынужденными и ответными», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 марта сообщалось, что российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В Госдепе подтвердили получение соответствующего перечня и отметили, что нормальное функционирование дипмиссий двух стран сейчас «важно как никогда».