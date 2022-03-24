Певица Дайнеко прокомментировала включение в список нежелательных лиц в Латвии

Российская певица, победительница проекта «Фабрика звёзд — 5» Виктория Дайнеко прокомментировала в беседе с RT решение МИД Латвии объявить нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.

«Если это рассматривать как манипуляцию — чтобы люди отказывались высказывать свою позицию или своё отношение, — в моём случае, со мной это не совсем работает. Если я неугодна с точки зрения песен, которые я пою, значит, так и быть, значит, нам просто не по пути», — заявила Дайнеко.

Также исполнительница добавила, что не была в Латвии много лет.

«Лет восемь, наверное. Видимо, в ближайшее время не поеду. И планов тоже таких у меня не было. С тех пор, как закончилась «Новая волна» все наши поездки в Латвию сократились, исключились даже, наверное. Я ничего от этого (решения. — RT) не теряю», — пояснила певица.

Ранее в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.

В ведомстве пояснили, что соответствующие меры были приняты «по причине оправдания и пропагандирования российского вторжения на Украину» указанными лицами.

В перечне оказались Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.