Певица Подольская отреагировала на включение в список нежелательных лиц в Латвии

Певица Наталья Подольская прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.

«Латвия давно известна своей вдруг образовавшейся нелюбовью к России. Мне очень жаль, что деятели культуры подвержены каким-то санкциям. Ничего, мы это переживём, абсолютно точно», — подчеркнула Подольская.

Ранее в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.

В ведомстве пояснили, что соответствующие меры были приняты «по причине оправдания и пропагандирования российского вторжения на Украину» указанными лицами.

В перечне оказались Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.