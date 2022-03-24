Латвия внесла 25 российских деятелей культуры в список нежелательных лиц в стране

В МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры, следует из официального заявления ведомства.

«Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 25 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что соответствующие меры были приняты «по причине оправдания и пропагандирования российского вторжения на Украину» указанными лицами.

В перечне оказались Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.

Министры иностранных дел Европейского союза ранее договорились расширить санкционные перечни посредством внесения в них «российских олигархов», бизнесменов, а также ключевых политических фигур.