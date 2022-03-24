Премьер Польши Моравецкий заявил, что в стране «наступили трудные времена»

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В экономике Польши «наступили трудные времена», так как антироссийские санкции имеют влияние и на Европу, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Премьер Польши Моравецкий заявил, что в стране «наступили трудные времена»
  • AP
  • © John Thys

«Эти санкции также имеют влияние на Европу. Об этом надо сказать открыто. Это влияние одновременно плохо отражается на кошельках обычных граждан во всей Европе и также в Польше», — цитирует его РИА Новости.

Политик подчеркнул, что пандемия коронавируса и ситуация на Украине оказывают серьёзное влияние на национальную экономику.

Моравецкий также напомнил, что Россия и Украина остаются серьёзными экспортёрами продуктов питания, зерна, пшеницы, а это означает, что ситуация отражается и на росте цен на продовольствие.

«Можно честно сказать, что это сложные времена, а могут наступить ещё более сложные», — сказал Моравецкий.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

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