NHK: власти Японии намерены выделить дополнительные $100 млн для помощи Украине
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Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду, в Токио планируют предоставить Киеву дополнительную помощь в размере $100 млн и обдумать возможность введения дополнительных санкций против России.
21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.
До этого правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России.