NHK: власти Японии намерены выделить дополнительные $100 млн для помощи Украине

Власти Японии намерены выделить дополнительные $100 млн в качестве гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду, в Токио планируют предоставить Киеву дополнительную помощь в размере $100 млн и обдумать возможность введения дополнительных санкций против России.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

До этого правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России.