США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке.

Об этом пишет газета South China Morning Post.

«Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», — говорится в статье.

Как отмечается, попытки Вашингтона обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома.

Кроме того, в газете призывают США «не считать себе супергероем, который пытается спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России в ходе спецоперации по демилитаризации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая лишь военные цели, напомнив при этом о жёстких бомбардировках США городов в Югославии.