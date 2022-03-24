Небензя: голосование СБ ООН по Украине вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация

Голосование по российскому проекту резолюции по ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН вывело на чистую воду тех, для кого политизация важнее оказания гуманитарной помощи. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

«Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — цитирует ТАСС Небензю.

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров.

Как отмечается, за резолюцию голосовали Россия и Китай, остальные члены СБ ООН воздержались.

Ранее РИА Новости отмечали, что ряд западных стран, в том числе США, Украина, Британия, Грузия, Германия, Литва и Латвия, также подготовили гуманитарный проект резолюции по Украине.

Постпред России Василий Небензя заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.