США профинансируют программу обучения «демократии» детсадовцев и школьников Боснии и Герцеговины
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«Эта годовая программа поможет рассказать молодым воспитанникам детских садов, учащимся начальной и средней школы, а также некоторых университетов Боснии и Герцеговины об основных принципах демократического общества, справедливости, прав человека, терпимости, о Конституции Боснии и Герцеговины и различных уровнях госуправления в стране», — уточняется в документе.
Так, будущие подрядчики должны будут сосредоточиться на разработке проекта о демократии для детских садов, а также на создании программы обучения, посвящённой вопросам гражданственности, для начальных и средних школ.
Как предполагается, на реализацию инициативы американское внешнеполитическое ведомство выделит до $450 тыс.
Ранее сообщалось о намерении США направить $400 тыс. на образовательную программу по «культивации толерантности» в Косове.
Как отмечалось в гранте, основной аудиторией проекта должны стать молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.